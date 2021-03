Comerciantes reciben apoyos para enfrentar pandemia

Comerciantes sanjuanenses que se inscribieron al programa impulsado por la Administración Pública Municipal de San Juan del Río, para apoyar a los negocios a propósito de las afectaciones por la pandemia sanitaria, reciben sus cheques por la cantidad de cinco mil pesos, que pueden ser cobrados de manera inmediata.

Del programa que beneficiará a tres mil comerciantes locales, Araceli Salvador Rodríguez quien tiene un comercio dedicado a la venta de ropa y accesorios para bebes, instalada en la colonia Indeco, señaló que fue muy sencillo ingresar al programa de apoyo, aunque señaló que fue una de sus nueras las que la motivo a hacerlo, por ello al renovar su licencia de funcionamiento llenaron el formulario y lograron acceder al recurso que hoy ya hicieron efectivo.

Local Profeco inspeccionó basculas en mercados

En ese sentido señaló “el 2020 y lo que va del 2021 ha sido crítico, siguen muy bajas las ventas, no hay clientes y estos apoyos nos ayudan mucho para enfrentar este problema, pero me gustaría que el apoyo se le de solo a los comercios que verdaderamente lo necesitamos y que cumplimos, porque en la zona en la que está mi negocio, hubo tiendas que se negaron a cerrar y creo que ellos fueron un claro ejemplo de personas que no están contribuyendo en las acciones para enfrentar la pandemia” señaló

De igual modo Guadalupe Cruz, quien tiene un comercio de venta de helados y paletas en el Barrio de la Cruz, señaló que este beneficio ha llegado en un buen momento porque en su negocio las ventas disminuyeron hasta en 50 por ciento, lo que ha golpeado de manera considerable sus bolsillos y señaló que al recibir el apoyo, se tiene forma de seguir enfrentando los gastos fijos del negocio.