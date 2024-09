Comerciantes se trasladan a mercado

Algunos comerciantes originarios de Pedro Escobedo comenzaron a trasladarse a los locales que les fueron asignados dentro del mercado municipal. Varios integrantes de este sector iniciaron con las adecuaciones necesarias para iniciar con actividades en este sitio, dio a conocer el presidente de la Unión de Comerciantes y Tianguistas Dr. Pedro Escobedo A.C., J. Carmen Fidel Caballero Piña.

Refirió que si bien aún no hay una inauguración oficial del mercado municipal, varios comerciantes han decidido trasladarse a este sitio para comenzar operaciones en él, a fin de que se active, toda vez que el proyecto cuenta con 10 años de estancamiento. Detalló que al interior de dicho espacio habrá 59 locatarios de diferentes giros, todos ellos originarios de la demarcación escobedense.

“Vamos a ir abriendo con independencia de si hay inauguración o no. Ya no nos vamos a esperar, ya no podemos hacerlos más. Vamos a aperturar los que vayamos pudiendo para echar a andar ese proyecto, porque si no se nos va a quedar parado otra vez, y ese elefante blanco lleva parado 10 años prácticamente, desde la administración de Bety (León Sotelo) y los seis de Amarildo (Bárcenas)”, comentó.

Recordó que a inicios de este año se llevó a cabo una rifa pública para asignar los locales de este espacio. Señaló que en esta actividad fueron beneficiados 59 comerciantes, todos originarios de Pedro Escobedo. Además, dijo que dentro del sitio habrá una oficina destinada para la administración del mercado, la cual estará a cargo del propio Gobierno Municipal.

Añadió que el Gobierno Municipal otorgó licencias sin costo para los comerciantes seleccionados, así como los contratos de comodato correspondientes. Añadió que algunos locatarios han iniciado con los trámites para conseguir los permisos de Protección Civil, los cuales serían los últimos requisitos para arrancar con las operaciones dentro del mercado municipal. Reiteró que es necesario activar este espacio, a fin de que no vuelva a quedarse estancado.

“Ya nos entregaron las licencias, los contratos de comodato y ya tenemos acceso para ir adecuando los locales. Algunos compañeros ya están abriendo. Entonces, por lo pronto, los que salimos beneficiados en el sorteo que se hizo para los locales, pues ya tenemos la documentación que necesitamos, nos falta la parte de Protección Civil, pero eso lo tenemos que tramitar cada uno de nosotros”, apuntó.

Finalmente, señalaron que esperan conocer el proyecto para el comercio que tiene el próximo presidente municipal, Juan Alberto Nava Cruz, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre.