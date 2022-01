Comercio beneficiado por la venta de  juguetes

Aproximadamente fueron 300 comerciantes los que se beneficiaron con la venta de juguetes para el Día de Reyes Magos en el municipio de Pedro Escobedo informó Fidel Caballero Piña, líder de la Unión de Comerciantes y Tianguistas Doctor Pedro Escobedo, quién detalló que también acudieron comerciantes de otras demarcaciones como San Juan del Río, Tequisquiapan, El Marques, Ezequiel Montes y Cadereyta.

La venta se llevó acabo entre las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada del 5 de enero, en las instalaciones donde tradicionalmente se lleva acabo el tianguis dominical Fidel Caballero; mencionó que se tuvo el apoyo del municipio para que la venta fuera en esa zona y así tener mejor infraestructura.

Para poder llevar la vendimia el líder de comerciantes explicó que se coordinaron tres organizaciones diferentes, las cuales fueron: Unión de comerciantes y Tianguistas Doctor pedro Escobedo A. C, encabezada por él; Unión 20 de noviembre pedro Escobedo A.C, que dirige Aarón Hernández y Unión de comerciantes Herlinda García, encabezada por Gabriel Ramírez Madrigal, así como también recalcó que entraron vendedores no asociados.

Asimismo, destacó la buena derrama económica y que no solo se verían beneficiadas las familias escobedenses, sino las de otros municipios, los ya mencionados. Por su parte, recordó que la venta de hace un año, no fue tan buena, y que de unos años para acá si se han presentado bajas, pero eso no les impidió ser negativos y esperan que los años próximos sigan estas bonitas tradiciones.

Caballero Piña, sostuvo el gran apoyo que tuvieron por parte del presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz, así como el apoyo de María del Carmen Aguilar Arroyo, presidencia de la Federación de Unión de Comerciantes en pequeño (FUC) del Estado de Querétaro.