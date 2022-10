Comercio local de San Juan del Río descarta participar en Buen Fin

Comercios establecidos del municipio de San Juan del Río, descartan participar en el programa comercial del Buen Fin 2022, tras las demás estrategias que tiene programadas los próximos meses con motivo del fin de año.

Así lo dio a conocer el presidente del comercio del Centro Histórico de San Juan del Río A.C., Vicente Gaytán Fonseca, quien aseguró que el 80 por ciento de los agremiados a este organismo no participará por considerar que es necesario otro tipo de estrategias de beneficio para los consumidores.

“Ahorita el programa comercial que viene es el ese famoso Buen Fin, que no sirve para nada, al comercio local no le sirve nada de eso, porque todo acaparan los centros comerciales, no podemos pelear con un centro comercial con descuentos del 50 por ciento, no hay posibilidad, lo que tenemos proyectado es otro esquema de venta”.

Mencionó que las estrategias comerciales que se tienen programadas son con el apoyo del gobierno municipal, mismas que proyectan dejar mejores resultados para los comerciantes y para la población de consumidores, con el fin de tener un mejor 2022.

Aseguró que continuamente se han tenido pláticas con el gobierno municipal, con la intención de definir fechas y horarios para las ventas que se tienen previstas para los próximos meses, para ello, en breve se darán a conocer los descuentos y promociones de fin de año.

Finalmente consideró que este año se tendrán mejores resultados que el 2021 y 2020, periodos en los cuales, los comerciantes registraron un descenso de ventas a causa de los efectos de la pandemia por Covid-19.