Comercio padece costo de limón

Ante el alto costo del limón que sorprendió a los comerciales estos han optado por con conseguir uno de más bajo precio para apoyar a la economía de las familias, de acuerdo con Andrea Hernández, empleada de la frutería La Flor de la Costa, los precios van desde los 38 pesos el más barato, hasta 70 pesos el kilo de limón con semilla.

Por otro lado, Jorge Ramos Unzaga, cuenta con un negocio de aguas frescas en la Avenida 20 de Noviembre, quien se ha visto afectado severamente el alto costo del cítrico, afirmó que desde inicios de diciembre ha tenido que sustituir el limón por otra fruta o dejar simplemente de vender agua de este sabor.

Explicó que antes, en su negocio él elaboraba entre 2 o 3 botes de 20 litros diarios, hoy, las cosas son diferentes, el alto costo lo han llevado a que suspenda este sabor, pero aun así los otros productos que comercializa hacen que compre el limón, a cantidades más pequeñas.

“Desde que subió el limón, yo no hice ya agua de este sabor, deje de hacer, porque la gente no va a dejar de pagar un vaso de agua de 30, 35 o 40 pesos, mejor me espere a que bajara un poco, pero no baja, así que me ofrecieron otro de 35 pesos, no es la misma calidad, no es el mismo limón, pero de algo a nada, fue que apenas empecé ayer a vender agua de limón, otra vez, está más o menos” expresó Jorge.

Graciela Sánchez es ama de casa y comentó que no es la primera vez que llega a estar en ese precio el cítrico, sino que ya ha sucedido antes. “En definitiva yo deje de comprarlo, y si lo necesito para algo especial, sólo compro 5 piezas y en eso a veces ya son 20 o 25 pesos, todo ya está muy caro”

Comerciantes, como amas de casa esperan que los precios en este producto bajen en las próximas semanas y que no suban otros productos de su canasta básica, ya que para ellos es muy difícil dejar de comprar productos que necesitan a diario.