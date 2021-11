Comercios afectados por obras en avenida

La avenida Panamericana, una de las principales vías de comunicación de Pedro Escobedo, se encuentra en proceso de mejora en un tramo de aproximadamente 200 metros, donde se removió la carpeta asfáltica, banquetas y camellones centrales ha generado serios problemas a los comerciantes que acusan una baja en sus ventas, aunque reconocen que con la obra el beneficio a largo plazo será importante.

Algunos locatarios de la zona afirman que ya ven afectada su economía y ventas con este proceso de obra en tan importante avenida. Negocios como los de venta de comida, ropa, artículos oftalmológicos que resienten los estragos de la remodelación de las avenidas y calles.

Ellos mencionan que han tenido una baja de venta de alrededor de un cuarenta por ciento, tomando en cuenta que por causa de la pandemia esto ha tenido una gran repercusión, pues a un poco más de un mes de iniciado este nuevo cambio de imagen en las calles, el polvo y el ruido afecta a distintos comercios que se encuentran en los alrededores.

“No solo es la baja en la clientela la que nos ha afectado, es el ruido de la maquinaria y el polvo que se introduce hasta donde uno no se da cuenta y con esto de la pandemia lo pone más difícil. Yo he tenido una baja de ventas de hasta un 40 % y no podemos cerrar nuestros locales, tenemos que sacar para comer y pagar cuentas, no queda más que aguantarnos” refirió una comerciante que tiene una óptica en la esquina de Ayuntamiento y la avenida Panamericana.