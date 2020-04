Comercios recibirán apoyos

Se dará apoyo a los comerciantes establecidos que tuvieron que suspender su actividad este fin de semana por indicaciones de autoridades de salud, así como a otros sectores vulnerables que padecen afectación económica como consecuencia de la pandemia por Covid-19, aseguró el regidor que preside la Comisión de Comercio en el Ayuntamiento de San Juan del Río, Jesús Mejía Cruz.

Dijo que para tal efecto se aprobó destinar 150 millones de pesos para diferentes acciones que ayuden a mitigar afectación derivada de la emergencia sanitaria, aunque todavía es necesario crear las reglas de operación para los programas de ayuda, con lo que se determinará si serán apoyos en especie o también en efectivo.

“Los 150 millones fue el pedimento que se hace de redistribución a Finanzas y cancelar cosas que no son prioritarias hoy y que estaban aprobadas (…) El monto total son 150 millones, pero no todo va a ser destinado a un solo programa, será en diferentes medidas o diferentes acciones, no solo a los comerciantes”.

Supuso que en esta semana empezarán con los trabajos para definir la forma como se establezcan las reglas de operación, ya que lo ideal es actuar de forma rápida para aminorar afectaciones económicas por la contingencia sanitaria.

“Seguramente ya en esta semana se definirá y se trabajará, se tomó la determinación el viernes a través de Cabildo y ahora corresponderá definir las reglas de operación de cómo va ser la entrega o cómo se va a hacer el apoyo”.

Indicó que será relevante establecer reuniones con sectores afectados, en este caso el comercio, para poder alcanzar acuerdos y que los programas sociales cumplan con el respaldo que la población requiere.





“Tenemos noción, ya hay una propuesta, pero habrá que trabajarla con el secretario de Finanzas y todos los involucrados que tienen que ver en la parte del comercio”.