Comienza vacunación de refuerzo

En la conferencia de prensa llevada a cabo por Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaria de Bienestar en el estado de Querétaro, dio a conocer los avances de los programas empleados este año, y que la prioridad son las personas adultas. Uno de los principales proyectos será la aplicación de la Dosis de Refuerzo que se estará realizando del 13 al 17 de diciembre, en el recinto ferial del municipio de San Juan del Río.

Son 240 mil personas de la tercera edad en el estado, afirmó la doctora, y que fueron ellos los primeros a los que se recurrió para la pronta aplicación, resaltó que no todos están vacunados, pero de acuerdo a los registros dados, la gran mayoría han cumplido con el deber de vacunarse. Un punto importante que dijo la representante del programa fue, que no importa qué tipo de vacuna se recibió, para la de refuerzo se aplicará Astra Zeneca y no tendrá complicación alguna.

Por otro lado, respecto a ser éste el primer municipio en donde se vacunaron los menores de 17 años, la delegada explicó que para estás decisiones es un criterio que se forma con base a la cantidad de vacunas que se otorgan, “nos llegaron pocos lotes y cubrían perfectamente a la cantidad de población joven de San Juan del Río, por eso decidimos que fuera ahí primero” aclaró Peniche Vera.

Vera, sostuvo que, de acuerdo con lo estipulado por el Gobierno Federal, cada año se aumentaría el 20 por ciento en las ayudadas económicas dadas por Bienestar, para que en 2024 se alcance un rubro digno y suficiente, en donde estas personas puedan vivir de una forma digna y sin complicaciones en su desarrollo.

Otros de los que han sido beneficiados por el programa, han sido los estudiantes, ya que, se habló de la construcción de unos salones de clases en la comunidad de Santa Bárbara la Cueva, donde son los mismos padres quienes ayudan en la construcción de las aulas.

“El Gobierno de México a un cambio de fondo, en la que nuestra prioridad es la gente, y de manera muy especial quienes menos tienen: haciendo entrega de los beneficios de manera directa y sin intermediarios” subrayó la delegada.