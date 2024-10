Comisiones del Congreso serán votadas: Inzunza

Este lunes se realizará la sesión correspondiente para instalar las Comisiones de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro. La designación se realizará a través de votación en el pleno, toda vez que no se llegaron a acuerdos para el nombramiento de los diputados que encabezarán cada uno de estos órganos, afirmó el coordinador de la bancada de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros.

Refirió que la fracción de Morena propuso una lista de cómo se conformarían las Comisiones dentro del Congreso Local. Sin embargo, señaló que al no haber acuerdos en algunos casos con las demás fuerzas políticas, el nombramiento de los presidentes de estos órganos se realizará a través de la votación que se emitirá en el pleno durante la Sesión que se desahogará.

“Se nos convocó a sesión para instalar ya el tema de las Comisiones, primero que nada. No hay acuerdo en todas las comisiones, como es natural. Nosotros estamos proponiendo una lista de comisiones y ellos una parte en donde no hay acuerdo. Mañana (lunes) se irá a plena a votación y se definirá quién encabeza las diferentes Comisiones que hay, las 25 Comisiones. Una vez resuelto esto, efectivamente se instalarán”, dijo.

Afirmó que estas diferencias derivan del hecho de que, al ser mayoría, la fracción de Morena en la LXI Legislatura del Estado busca encabezar las principales Comisiones, que son la de Planeación y Presupuesto, Puntos Constitucionales, Seguridad y Justicia, y Gobernación. Dijo que en otros casos ha habido consensos y se han definido a los personajes que las presidirán algunos de estos órganos.

“Ha habido diferencias, por supuesto, porque nosotros a través de la mayoría queremos encabezar las principales y ellos con una minoría quieren encabezar las mismas. Entonces, no se ha podido generar un acuerdo como tal y, por supuesto, esto deriva en que nos vamos a ir a la votación. Las votaciones sirven, para eso, para definir quién encabeza cuando no haya acuerdos y consensos. En muchas lo hubo, lo hay; pero en las que no se resolverán a través de este método”, apuntó.

Asimismo, aunque ha pasado poco más de un mes de que inició la LXI Legislatura del Estado, el coordinador de la bancada de Morena aseguró que la instalación de las Comisiones se realiza en el tiempo que marca la ley. “No hemos brincado los tiempos que marca la ley. La ley nos marca dos sesiones ordinarias para instalarlas. No se han brincado”, dijo.