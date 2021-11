Comité del PAN listo para cambio de dirigencias

El comité del Partido Acción Nacional (PAN) en San Juan del Río, está listo para los próximos cambios de dirigentes señaló Judith Ortiz Monroy, dirigente en esta demarcación, al referir que durante los primeros días de diciembre se espera el cambio en lo que corresponde a lo estatal.

Resaltó que el clima que prevalece entre este instituto político es de respeto a la pluralidad de voces, y que, aunque aún no se han perfilado nombres para la representación panista sanjuanense, augura que las elecciones se llevarán en un ambiente de respeto.

“El cambio de dirigencia en lo estatal es el 11 de diciembre y a finales de ese mes tendremos nuevo dirigente, y está estipulado que para el próximo semestre del año que viene sea en lo municipal. Somos muy respetuosos de los pronunciamientos o puntos de vista de los actores políticos”.

Al cuestionarla sobre la publicación del ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en donde vía twitter dijo que: “Por tercera ocasión, reitero mi postura: no participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia del PAN. No seré cómplice de la destrucción del partido ni en la extinción de la democracia y la libertad mexicanas. Urge recuperar la altura, visión y talento”.

Ortiz Monroy mencionó que es respetable su postura al considerar que este partido siempre ha sido autocritico, aunque esto no significa división, más bien que existe la pluralidad entre la militancia.