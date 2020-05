Complicada educación rural en tiempos de Covid-19

Juanito es un niño de ocho años, vive en la comunidad de El Cerro del Gallo en Amealco de Bonfil, tiene tres hermanos menores que él y cursa el tercer grado de primaria, aún tiene complicaciones para leer, escribir y sumar, sin embargo, diariamente dedica por lo menos tres horas para estudiar con los cuadernillos que le facilitaron en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

El pequeño comentó que por la contingencia ocasionada por el Covid-19 no puede ir a la escuela, y extraña a sus maestros, él no televisión para seguir los programas que implementa la Secretaría de Educación Pública (SEP), así que solo le queda su material didáctico del sistema educativo con el que cuenta.

Local Alerta por educación en línea para niños

Relató que cuando tiene dudas sobre algún tema, una de sus vecinas que tiene celular se lo presta para llamarle a su profesora, quien amablemente le explica, pero para ello debe caminar alrededor de tres kilómetros hasta llegar a donde hay señal telefónica.

Por las tardes Juanito ayuda al pastoreo de borregos por su pequeña comunidad, con esa labor apoya a su familia y se gana unos pesos, ya que los recursos en su casa son pocos puesto que su papá se dedica a la construcción, aunque por el momento no tiene sustento.

“Si me gusta ir a la escuela, jugamos y nos explican bien, ahorita si veo a mis amigos pero no jugamos solo cuando van con sus papás en la calle, me gusta subirme a los árboles y andar con los borregos cuidándolos. No tengo tele, dicen que por ahí enseñan, pero yo tengo mis libros que dieron en la escuela”.

Foto: César Ortiz | El Sol de San Juan del Río.

Este pequeño forma parte del 34% de los niños que cuenta con televisión en las comunidades que atiende el Conafe en el estado de Querétaro a través de su servicio para el nivel básico.

La comunidad de El Cerro del Gallo es una de las más alejadas y con mayor grado de marginación de Amealco, se encuentra a unos 30 minutos de la cabecera municipal, ahí las personas sobreviven de la actividad agrícola, un porcentaje de los varones se van a Estados Unidos y otro tanto va a la zona urbana a trabajar en la construcción.