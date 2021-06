Complicada virtualidad para facultad de Bellas Artes

José Luis Bautista López, coordinador de la licenciatura de Música de la facultad de Bellas Artes en San Juan del Río, dio a conocer que ha sido complicado seguir con los mecanismos de enseñanza para esta área a partir de la virtualidad que exige la pandemia por Covid-19.

Comentó que los alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) de esta demarcación han puesto todo su empeño para no quedarse atrás con el objetivo de los programas, y que a pesar que nadie estaba preparado para las clases a distancia poco a poco las fueron asimilando.

Para el caso de cuando tenían que hacer ensambles, platicó que los tuvieron que sustituir por generarlos de manera individual, de igual forma para cuando las actividades marcaban tocar instrumentos, los alumnos se grababan desde sus hogares.

“El trabajo virtual ha sido difícil porque los alumnos no tenían una modalidad así, los maestros tampoco estábamos listos, nos agarró de sorpresa, además la cuestión anímica de los maestros y de los jóvenes también afectó, no fue fácil, sin embargo, la UAQ no ha desistido en estar al tanto de los estudiantes”.

Bautista López informó que se tomaron estrategias mediante las redes sociales, y que por lo tanto es de resalta el esfuerzo que emplearon todas las áreas de esta máxima casa de estudios.

Finalmente espera que pronto puedan reanudarse más actividades para que los estudiantes pongan a prueba lo aprendido mediante las presentaciones bajo diversos en espacios públicos del municipio.