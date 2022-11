Comunicación y Estrategia | Empresas en Querétaro se suman a la transformación cultural

Debido al constante crecimiento de la inversión extranjera en Querétaro, el interés de las empresas por certificarse con Great Place To Work, va en incremento, esto quiere decir que tanto firmas locales, nacionales e internacionales están instaladas en el tren de la transformación cultural y de configurar una reputación positiva que derive en la atracción y retención del talento.



Muchos sabemos que Great Place To Work es una consultora estadounidense con autoridad global desde hace 40 años y que en el caso de México está regulada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, instancia que la acredita como un organismo certificador y que además evalúa y verifica todo el proceso que Great Place To Work aplica con cada empresa.



De acuerdo a la explicación de la directora regional, Claudia Calderón, la metodología aplicada en los procesos de certificación es un estándar internacional, es decir, el proceso aplicado con empresas en Alemania, Hong Kong, Estados Unidos, entre otros, también se aplica en México.



Para que una empresa logre la certificación y posicionarse con sus stakeholders, debe obtener como mínimo el 70 por ciento de calificación en cinco rubros, como la credibilidad, respeto, compañerismo, orgullo e imparcialidad.



Ahora más que nunca los líderes, recursos humanos y los consultores en comunicación debemos ofrecer la certeza al trabajador de que están en un lugar con las mejores condiciones para desarrollar sus labores, que serán respetados sus derechos y que además se cuentan con programas e incentivos que impactan directamente al salario emocional.



Enumero algunas empresas que están certificadas en el Estado y espero que en algún momento nos compartan sus buenas prácticas para que otras empresas se motiven y puedan adaptar modelos de cultura organizacional felices, amables, empáticos y con una visión holística.



En el 2017 el Municipio de Corregidora durante la gestión de Mauricio Kuri González, se certificó; La empresa Queretana AGACEL, la francesa Michelin, Dana de México, la alemana Kaeser, Orienta PAE, entre otras.