Conatos de riña por desacatar medidas sanitarias

Se han presentado conatos de riña a consecuencia de ciudadanos que se resisten a acatar las medidas de seguridad sanitaria en comercios y tianguis, informó el regidor que preside la Comisión de Comercio, Jesús Mejía Cruz, quien hizo un llamado a la conciencia de la población para colaborar con los comerciantes que han hecho grandes esfuerzos por enfrentar la crisis originada por la pandemia.

Dijo que el comercio de San Juan del Río ha sido un ejemplo de disposición para colaborar con los lineamientos impuestos a raíz de la pandemia por Covid-19, pues tras la implementación del semáforo naranja han hecho todo lo necesario para operar bajo las medidas de seguridad sanitaria.

Local Tablajeros hacen envíos a domicilio

El aspecto negativo es que se han enfrentado a la inconsciencia de algunos ciudadanos, esto fue más palpable durante el fin de semana, pues tuvo reporte de conatos de riña en el tianguis Reforma, donde se solicitaba a los clientes acatar las medidas de seguridad sanitaria y algunos se molestaban.

“La gente a veces no está dispuesta a acatar la normativa y eso les ha generado problemas y conflictos –a los comerciantes-, un ejemplo de ello es que este domingo pasado, que inició el tianguis del Reforma, se presentaron algunas molestias, donde la gente no acata o no quiere aceptar medidas como el ingreso con tapaboca o el simple hecho de que no pueden estar trayendo niños menores de 12 años”.

Ante la necesidad de salir adelante, los comerciantes han hecho grandes esfuerzos, por lo que el llamado es a la sociedad para que responda, pues recordó que los comercios son inspeccionados y, en caso de incumplir, deben asumir la responsabilidad.