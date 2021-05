Condena PAN riña en mitin de Morena

La Presidenta del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN) en San Juan del Río Judith Ortiz Monroy condenó enérgicamente los actos de violencia sucedidos en la comunidad de La Valla, donde habitantes e integrantes del equipo de campaña del partido Morena, se vieron envueltos en una riña y realizó un llamado a los sanjuanenses para blindar las campañas ante cualquier acto de violencia.

Invitó a los sanjuanenses a que los días que restan de actos proselitistas, se vivan de manera tranquila.

"En nuestro estado vivimos en una democracia, vivimos en una tranquilidad y en el momento en el que las personas vayan a emitir sus votos, queremos que lo hagan tranquilos, estos hechos son aislados y son de personas que tuvieron sus razones, aunque reprobamos estos actos violentos, pero son cuestiones aisladas y en donde nosotros nos deslindamos completamente de esta situación" afirmó.

Por su parte Roberto Cabrera Valencia, candidato panista a la alcaldía sanjuanense, hizo un llamado público para que el resto de las campañas se realicen en paz, como ha sucedido hasta el momento y en donde se brinde mucho respeto a la dignidad de las personas, incluidos los candidatos y las candidatas.

Manifestó que desde el principio de la contienda se habló de una campaña limpia en la que no existieron ni señalamientos, ni descalificaciones y mucho menos violencia, sin embargo, este hecho aislado, resulta reprobable.

"Yo desconozco cuál fue el detonante, pero creo que fueron situaciones entre particulares, ustedes me conocen, desde el 2006 que he hecho campañas, en lo personal ni de palabra ataco yo a alguien, es más, toda la campaña me he dedicado a eso precisamente, a hacer campaña, bueno, nos vieron en una cabalgata el día tres de mayo, ahí estaba Gustavo Nieto, nos saludamos y cabalgamos juntos, siempre hemos tenido muestras de respeto y apoyo a los demás".

Por último instó a las autoridades correspondientes para que intervengan en esta situación y que se castigue a quienes resulten responsables.