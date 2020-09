Condonan pago en trámite por defunción

A partir del 20 de marzo del año en curso, el Registro Civil de San Juan del Río ha condonado el cobro en el trámite por defunción, esto como medida de apoyo a las familias, ante la pandemia por Covid-19, comunicó la oficial 01, María del Carmen García Tagle.

Pormenorizó que este beneficio se otorga de forma indistinta, sin importar que la persona haya fallecido a causa de la Covid-19, por lo que a partir de esa fecha han sido gratuitas todas las actas de defunción expedidas en el municipio.

“Aquí en San Juan, el apoyo es con el acta de defunción y no nada más a quienes fallecen por Covid, sino a todos, todas las defunciones que se dieron a partir del 20 de marzo de este año, no se han cobrado”.

La también coordinadora del Registro Civil en el municipio detalló que cada trámite relacionado con defunciones tiene un costo distinto, debido a que depende de lo que decidan hacer las familias con el cuerpo, ya sea enterrarlo o cremarlo.

“Cada trámite de defunción tiene costos distintos, esto se debe a lo que van a hacer con el cuerpo, no es lo mismo que sepulten en el panteón a que nada más cremes. La cremación está en 695 pesos, no se cobra nada, no nada más a ellos –fallecidos por Covid- sino a todos”.