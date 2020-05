Condusef previene sobre timadores

Jorge Damián Negrete Neri, subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), delegación Querétaro, señaló que tras el inicio de la contingencia sanitaria por Covid-19 y a raíz de la apertura de las instituciones bancarias para la sujeción de créditos, se incrementaron los casos de posibles estafas.

Recordó que a finales de marzo, las instituciones bancarias dieron a conocer los programas para prorrogar el pago de créditos, sin embargo, “Se ha identificado que se está aprovechando el periodo de contingencia para que personas ajenas a los bancos traten de usufructuar algún beneficio derivado de la propia contingencia”.

Local Alerta por robo de identidad

Subrayó la importancia de hacer notar a los usuarios de servicios financieros que si no han hablado a los bancos para solicitar el apoyo de los programas de crédito, la institución no les llamará y en caso que lo haga, no pedirá datos de los créditos, “Lo que sí están haciendo estas personas”.

“Se ha identificado que hablan y dicen ‘te has hecho acreedor al beneficio de tu tarjeta de crédito tal, para poder quedar inscrito necesito que me des los datos de tu tarjeta de crédito anverso y reverso’, eso es recomendable no darlo, porque con esa simple información, estas personas pueden llevar a cabo cargos o solicitar créditos a costa de los usuarios de servicios financieros”.