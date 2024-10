Confirman salida de titular de Bellas Artes

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia confirmó la salida de Jaqueline García, quien fuera la directora de Bellas Artes en esta demarcación, y dijo que como encargada de despacho se quedará al frente Leticia Álvarez Uribe, quien estará desahogando los diferentes proyectos para las diferentes expresiones artísticas.

En entrevista señaló que, fue la misma Jaqueline García quien dio las gracias a la administración por confiar en ella para un área tan importante que agrupa a diferentes artistas en el municipio, y que, en lo posterior se estará designando a alguien para esta encomienda.

Y es que apenas la semana pasada el alcalde presentó al gabinete ampliado en donde Jaqueline habría sido denominada para estar a cargo de las disciplinas, donde también tiene que ver con las actividades del Portal del Diezmo y de la Ciudad Vive Oriente.

" Nos dió las gracias, la verdad no sé cuál fue la razón, no he platicado con ella, pero quedó muy agradecido con Jaqueline por haber aceptado una invitación. Lo que sé es que dijo que muchas gracias y que tenía otros proyectos académicos para los cuales iba a trabajar, posiblemente no le convino o no sé hasta que platique con ella ".

En ese sentido, la salida de la directora de Bellas Artes será el primer reacomodo que haga el alcalde Roberto Cabrera dentro de su gabinete ampliado, sobre todo ahora que están por comenzar los eventos alusivos al Día de Muertos, en donde se espera una gran cantidad de personas para cada participación.

Cabe señalar que como antecesora de esta área, en la administración pasada estaba Aleida Andrés Ibarra, la cual duró tres años en los cuales trabajo con las expresiones artísticas del municipio y en cada uno de los festivales que se llevaron a cabo durante el trienio.