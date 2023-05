Constante saqueo, primaria asolada 

Los robos en la escuela primaria “Jesús García Corona”, ubicada en la avenida Tecnológico, no cesan, en lo que va de este ciclo escolar 2022-2023, se han consumado seis atracos, el más reciente cometido la semana pasada, por lo que hartos de este tipo de incidentes, los padres de familia solicitaron el apoyo de las autoridades.

Al pedir la omisión de sus nombres por temor a represalias, los denunciantes aseguraron que en la institución ya no hay nada que se lleven, dado que los delincuentes han "barrido" con todo en estos meses. Desde el material escolar, hasta las planeaciones didácticas, por lo que los padres de familia, consideraron que poco falta para que hasta las butacas se roben.

Al respecto, comentaron que por este tipo de hechos se ha registrado una pérdida económica de 28 mil pesos, ya que se robaron video proyectores, sillas, grabadoras y material que se utiliza para la impartición de la educación, dejando en situación de vulnerabilidad a los 195 estudiantes que acuden a esta escuela en el turno vespertino.

“Hemos tenido varios robos en la escuela, se han metido varias veces en estos últimos dos meses, esta semana se volvieron a meter, ya no tenemos nada que nos roben, se han llevado todo el material de los niños, hasta las planeaciones de los maestros, lo que se encuentren, ¡ya nomás es la pura burla!, ya no tenemos nada aquí, prácticamente no hay nada, esta semana se llevó a USEBEQ todo el expediente porque ya son varios robos, son seis”.

Aseguraron que por reiteradas ocasiones se ha pedido el apoyo de la USEBEQ, del gobierno municipal y estatal para que la infraestructura de la escuela se rehabilite, ya que se encuentra en condiciones vulnerables y es por un boquete en una barda por donde consideran que ingresan los delincuentes.

“Entran en la noche o madrugada y no hay rastro, no dejan nada como botellas, o grafitis, ya nomás en la mañana que llega el intendente es el que se da cuenta que se metieron, no hacen pintas o algo así, en la tarde vienen 195 niños y niñas, esta semana tenemos entendido que se habían preparado documentos de las otras denuncias y otra vez se volvieron a meter”.

Aseguraron que volverán a pedir más seguridad a la autoridad local mediante la presentación de oficios, con la intención de que haya más vigilancia, pues consideraron que los niños y niñas son los más afectados.