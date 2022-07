Construcción de puente en La Llave es urgente

La obra de mayor prioridad en la comunidad de La Llave es la construcción de una nueva vialidad de acceso o la rehabilitación y ampliación del puente que actualmente se encuentra en este lugar, toda vez que está deteriorado y recientemente presenta filtraciones de agua, lo que significa un riesgo para quienes por ahí cruzan, afirmó la delegada municipal, Alicia Reséndiz Martínez.

Detalló que la estructura del puente no fue diseñada para ser una vialidad, pues se trata de una de las cortinas de la presa que con el paso de los años se adecuó para ser sitio de tránsito. Debido a ello, señaló que los habitantes de la comunidad viven con la incertidumbre y el temor por el desgaste de los soportes que sostienen este puente.

Enfatizó que la solicitud de esta obra se ha realizado a administraciones municipales y estatales en años anteriores sin tener una respuesta favorable. Sin embargo, dijo, continuarán con las peticiones debido a que es una obra urgente para la comunidad.

“Nos urge que los gobiernos voltean a ver a La Lave, porque con estas aguas que pasaron el año pasado se llenó mucho la presa y llegó a su nivel máximo, hasta el puente. Entonces, como que ahorita ya quedó sentido, el agua ya trasmina y sí nos da miedo de que algún día pueda pasar una desgracia (…). Hay personas que se han bajado a analizarlo y dicen que sí, que ya tiene grietas”, comentó.

Señaló que desde que tomó el cargo como autoridad auxiliar de La Llave comenzaron a dirigir oficios al Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González y al presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, quienes le han comentado que se está analizando la situación.

“Ya se dirigió un escrito por parte de nosotros. Lo hicimos llegar en cuanto tomamos posesión del cargo. Fue un primer escrito que le hicimos al gobernador, Mauricio Kuri, para darle a conocer de ese tema que es una prioridad (…). No me lo ha negado, no me lo ha dicho ‘no se va hacer’, me ha dicho que se está analizando, que se está trabajando en eso”, concluyó.