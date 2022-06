Contagios de Covid en TSJ

Las medidas de seguridad sanitaria se fortalecieron en las instalaciones del Poder Judicial del estado, luego de varios casos de Covid-19, registrados entre trabajadores de este sistema de justicia.

Así lo refirió la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJEQ), Mariela Ponce Villa, quien refirió que personal de un juzgado presentó sintomatología del virus, por lo que tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmaron cuatro casos.

Este tipo de situaciones, ha provocado que las medidas sanitarias entre el personal sean fortalecidas, debido a que la operatividad del Poder Judicial del estado se encuentra operando al 100 por ciento, diligencias en tiempo y forma, por ello, la importancia de mantener los protocolos sanitarios adecuados.

Local Aumentan casos de Covid

“En el Poder Judicial tuvimos unos contagiados en un juzgado, cuatro personas se nos contagiaron, se aislaron, se fueron a sus casas, en un juzgado, todos los de un mismo juzgado, pero afortunadamente ya no trascendió, ya no tuvimos más compañeros contagiados, pedimos que sean insistentes en portar el cubreboca, que a veces ya no lo queremos pero es necesario, la sana distancia y el uso de gel constantemente, es lo que les estamos recomendando a nuestros compañeros de trabajo”.

Finalmente comentó que los aforos se mantienen normal en las instalaciones del Poder Judicial, por tal motivo se cuenta con una logística adecuada para evitar aglomeración en los espacios que son reducidos, a fin de reducir la propagación del virus.

“Los aforos ya no los reducimos tanto dado que van a diligencias los abogados y estamos trabajando al 100 por ciento, lo que se busca es que no haya tanta aglomeración dentro de un juzgado, si hay alguien que está en diligencia y va alguien a consultar expedientes, se les deja afuera en pasillo y ya pasan confirme se puede ir desalojando el espacio”, finalizó.