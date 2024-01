Contienda por el segundo distrito será en coalición

La contienda por la diputación del segundo distrito federal de Querétaro será en coalición, es decir, PAN, PRI y PRD se unirán para ganar este espacio en las próximas elecciones, dio a conocer Germain Garfias Alcántara, quien en días pasados se registró como precandidato para contender por dicho distrito, el cual está conformado por los municipios de San Juan del Río y Amealco.

El hasta ahora diputado local enfatizó que, derivado de los acuerdos nacionales entre los tres partidos políticos, las candidaturas por las diputaciones federales de todo el país estarán bajo las siglas de la coalición PRI, PAN y PRD; la cual se condensa en la alianza denominada “Fuerza y Corazón por México”.

Local

“El viernes pasado me registré en el estatal. Como una primera etapa, precisamente, para ser precandidato a diputado federal por el segundo distrito, que ahora ya comprende lo que es el municipio de San Juan del Río y Amealco (…). El tema federal es en coalición, eso ya no nacional. Los que no, es en algunos (distritos) locales y presidencias municipales. En mi caso, como ya fue un acuerdo nacional de partidos, yo estaría yendo en coalición”, comentó.

Recordó que lleva casi 9 años como servidor público, lo cual ha sido una oportunidad para estar de cerca con la ciudadanía y recorrer algunas zonas de San Juan del Río. Afirmó que haber caminado por colonias y comunidades le ha permitido conocer de cerca las necesidades de la gente.

Refirió que se estará acercando a Amealco de Bonfil, esto con la finalidad de poder empaparse de algunos temas que atañen a esta demarcación. Además, recordó que su compañero de fórmula es Uriel Garfias Vázquez, quien actualmente también se desempeña como diputado local en la LX Legislatura del Estado.

Añadió que la intención de conformar esta fórmula es unir fuerzas, toda vez que Garfias Vázquez tiene una cercanía con el municipio amealcense.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ahorita, lo que estoy haciendo es tratar de acercarme al municipio de Amealco también en este proceso para irme, de cierta manera, empapando de algunos temas. Quien me acompaña en la fórmula es el actualmente diputado Uriel Garfias. Él es quien me acompañará. La intención de esto es precisamente unir fuerzas y él, que está radicando en Amealco y que trabaja parte de San Juan y todo Amealco, pues ayudará mucho para atender todo este proyecto”, apuntó.

Finalmente, afirmó que se encuentra en revisión para determinar la fecha en la que deberá de separarse de su cargo al interior del Congreso Local, recordando que su suplente es Salvador Rosales López.