Continúa análisis de reubicación de puente

Los análisis para reubicar el puente peatonal que se encuentra a un costado del Puente de la Historia se mantienen. La intención es colocar esta estructura en la comunidad de Nuevo San Germán; sin embargo, a la fecha siguen los estudios para determinar si es factible, señaló la titular de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río, Edith Álvarez Flores.

Refirió que ya se cuenta con el expediente correspondiente para remover este puente del sitio actual, afirmando que dichos trabajos se realizarían en 2025. Afirmó que únicamente se está a la espera de la suficiencia presupuestal, para comenzar con el retiro de la estructura.

Mencionó que si bien el plan es reubicarlo a la comunidad de Nuevo San Germán, esto todavía no se define, pues aún se están llevando a cabo los estudios técnicos, normativos y de factibilidad para determinar si esta estructura se coloca en el lugar que está proyectado.

“Este prácticamente ya tenemos que estarlo moviendo en 2025. Ya tenemos el expediente listo. Estaremos esperando la suficiencia presupuestal y los periodos de licitación, de contratación, para poder ya proceder a retirarlo. Ya trabajamos ahorita en eso (…). Estamos revisando (el destino). Recuerden, hay que analizar primero ya los resultados que nos está dando el estudio para ver si es posible la reubicación”, comentó.

Puntualizó que si los análisis son favorables, el desmontaje y los trabajos de reubicación se realizarán a la par. Sin embargo, aseveró que caso de que los estudios arrojen resultados contrarios a lo planeado y la normatividad estructural no cumpla con lo requerido, la estructura solo se retiraría del sitio y no se reubicaría en ningún otro lugar del municipio.

“Lo ideal es hacerlo en paralelo para tener un costo-beneficio correcto, que lo movamos de una vez a donde tenga que ser su destino final. Pero, en dado caso de que no cumpla con la normatividad, no lo podríamos reubicar en ningún lado (…). El destino principal y el que se ha pensado siempre, como ya lo teníamos planteado, ha sido ese. Pero, de no cumplir la normatividad en el tema estructural, no podríamos estar ubicándolo en otro lado”, apuntó.

Fue durante la primera administración de Guillermo Vega Guerrero cuando se construyó el puente peatonal paralelo al emblemático Puente de la Historia. Sin embargo, en enero de 2018 el entonces Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, anunció un proyecto integral para la zona que contempló la construcción de un puente vehicular contiguo y convertir en un espacio peatonal a la histórica estructura.