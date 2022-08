Continúa campaña “Alimento ConSentido”

La campaña “Alimento ConSentido” continúa en 20 restaurantes de San Juan del Río, los cuales se unieron a esta iniciativa para recaudar fondosy apoyar económicamente a la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río, dio a conocer el presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, Antonio Rosas Carapia.

Señaló que los restaurantes que participan en esta campaña cuentan con un espacio reservado, de lunes a jueves, denominado “mesa Cruz Roja”, donde el 50 por ciento de la cuenta por el consumo de esa mesa es destinado a la institución de emergencias. Aseguró que hasta el momento los comensales que acuden a este establecimiento han tenido buena respuesta ante esta iniciativa.

“Todos los restaurantes que están participando nos han comentado que ahí va. Que la gente cuando logra ver que tiene la señalética de que es una mesa exclusivamente para el consumo de Cruz Roja (…) participa con mucho agrado. Los días que está esa distinción en la mesa la gente decide en muchas ocasiones tomar esa mesa para poder ingerir sus alimentos”, comentó.

En ese sentido, detalló que al consumir en esta mesa especial no solo se beneficia directamente a la Cruz Roja, sino también se ayuda de manera indirecta a todas aquellas personas que necesitan de atenciones o de algún otro servicio que brinda esta institución de emergencias.

Refirió que debido a que la campaña inició hace poco más de un mes aún no se cuenta con la cifra del dinero que se ha recaudado hasta el momento. Sin embargo, hizo un llamado a más restauranteros para que participen en esta iniciativa y con ello se puedan recaudar más fondos para la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río.

De igual forma, invitó a la sociedad sanjuanense a sumarse al consumo local y con ello a esta iniciativa que beneficiará, dijo, a unas de las instituciones más importantes del municipio.

“Es súper importante que la sociedad participe, que no seamos apáticos a este situación. Tenemos que participar porque el día que ocupamos realmente de un apoyo, muchas veces ese apoyo está limitado por diferentes causas y no entendemos a veces el por qué no tenemos esa respuesta rápida y eficiente. Hay que saber cuáles son limitantes y cómo poder ayudarlos para precisamente después obtener una ayuda pronta, independientemente si es para nosotros o para alguien más”, concluyó.