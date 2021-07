Continúa mejora de Avenida Panamericana

El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, dio a conocer que el área de Servicios Públicos Municipales, mantiene un arduo trabajo en el mejoramiento de la imagen del primer cuadro de la cabecera municipal y aseveró que será una tarea en equipo que dicha mejora de imagen, se mantenga.

Destacó que actualmente se realiza la pinta de fachadas sobre comercios y viviendas ubicados a un costado de avenida Panamericana, aunado a que realiza la limpieza de los parques y jardines, que son de uso común, todo con el objetivo de que Pedro Escobedo luzca una imagen distinta y sobre todo, agradable para los habitantes y visitantes.

Local Entregan obras por 5 mdp en El Rodeo y San Javier

Reiteró que los integrantes del área de limpia, realizan su máximo esfuerzo, no obstante reiteró que ver un una ciudad sin basura, no significa que es porque se barre de manera constante, sino porque existe conciencia ciudadana de no ensuciar, por lo que hizo un llamado a mantener la limpieza en Pedro Escobedo.

Dijo que dichas acciones que son complementarias a las inversiones realizadas en la obra de mejora en la principal arteria vial de este municipio, son parte de la transformación que se vive en Pedro Escobedo, de cara a consolidar un la modernización que beneficie a sus habitantes, recordando que su proyecto tiene el objetivo de brindarle mejores resultados a los escobedenses.

Local Costará 11 mdp calle La Venta

Destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos que se realizan para que los ciudadanos puedan ver aplicado sus impuestos en verdaderos proyectos de transformación y reiteró que en los próximos días dará mas buenas noticias respecto de nuevas conclusiones de obra, pues, dijo, cerrará con mucho trabajo la presente administración.