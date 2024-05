Continúa proceso para regularizar colonias en La Llave

Continúan los trabajos y gestiones para regularizar las 13 colonias que se encuentran en las periferias de la comunidad de La Llave, en el municipio de San Juan del Río. Hasta ahora se han sostenido reuniones con los líderes de estos asentamientos para iniciar con el proceso correspondiente, dio a conocer la delegada municipal de este sitio, Alicia Reséndiz Martínez.

Explicó que estos asentamientos irregulares se ubican al otro de lado de la vía férrea que pasa por La Llave. Además, señaló que estas colonias se formaron debido al acelerado crecimiento de poblacional que se tuvo, lo cual obligo a las nuevas familias a desplazarse a esta zona para habitarla, pese a que la tierra no estaba destinada para ello.

“En los casi tres años que tengo como delegada, me he estado acercando mucho a los presidentes de las colonias que hay ahí. Entonces, hemos estado checando las colonias más grandes para que hagamos todo lo posible y hacerlas ya regulares, porque sí representa un problema. Yo les he dicho que empecemos por la regularización de predios, para que luego el Ejido done las calles que ahorita se toman como calles de vías de paso”, comentó.

Puntualizó que en estas 13 colonias habitan alrededor de 300 familias, las cuales carecen de servicios básicos como drenaje, agua potable, energía eléctrica y recolección de basura. Señaló que este es otro de los motivos por los cuales es urgente iniciar con los procedimientos correspondientes para regular esta zona de la comunidad. Agregó que con ello también se garantizaría la obra pública para el sitio.

Manifestó que actualmente muchas de las familias que habitan en este sector de la comunidad compran pipas de agua para abastecerse del líquido. En ese sentido, dijo que uno de los proyectos que se plantean es que, una vez regularizados estas colonias, se haga la perforación de un pozo que suministre de agua potable a todas las familias asentadas en este sitio.

Sin embargo, aunque dijo que existen proyectos ambiciosos para esta zona, es fundamental trascender el primer paso, que es lograr la regularización de todos los predios que conforman estas 13 colonias.

“La gente se desespera porque falta ampliación de red eléctrica, no hay servicio de agua, tampoco drenaje y pues nos piden que las calles empedradas, pero sabemos que es algo que no se puede ahorita por la situación en la que están. Cuando se cumpla la regularización de predios y el ejido entregue las vías de paso, ahora sí todo va a fluir. Ahora sí, ya tendríamos todo el derecho de venir a solicitar los apoyos para los servicios y mejorar esa extensión de La Llave”, apuntó.