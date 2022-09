Continúan labores de Pemex en Dolores Godoy

Al día de hoy, las labores de reparación del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona donde fue ubicada una toman clandestina en la comunidad de Dolores Godoy continúan.

Los trabajos son llevados a cabo por personal de Pemex, en coordinación con personal de Protección Civil de San Juan del Río y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dio a conocer titular de Protección Civil en el municipio, Verónica Laguna Luján.

Indicó que la presencia de la Coordinación de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios se da con el objetivo de garantizar todas las medidas de seguridad para que el personal capacitado de Pemex realice los trabajos de reparación del ducto y clausura de la toma clandestina encontrada el jueves pasado en la calle José Trejo de la localidad de Dolores Godoy.

Policiaca Alarma por ducto que ardió en Dolores Godoy

“Después de que Pemex controla la emergencia, continúan los trabajos en coordinación con nosotros (Protección Civil). Está todo el tiempo un camión cisterna de bomberos, una ambulancia. Todas las medidas de seguridad para que Pemex esté trabajando”, comentó.

Asimismo, descartó que exista alguna fuga o riesgo para la población de la zona, tal y como se había hecho circular la mañana de este sábado a través de las redes sociales. “confirmar que ya no tenemos fuga en Dolores Godoy (…). No hay riesgo a la población y también comentarles que no se registró ninguna persona lesionada en el lugar”, dijo.

Fue la madrugada del jueves una toma clandestina para huachicol explotó, luego de que sujetos habrían estado extrayendo hidrocarburo de manera ilegal.