Continúan mesas de trabajo con la LX Legislatura

Actualmente, continúan las mesas de trabajo con legisladores de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, a fin de dar seguimiento a las investigaciones respecto al tema de algunas avionetas que se han avizorado y que presuntamente interrumpen el ciclo del agua, señaló el titular de Dirección de Desarrollo Agropecuario de Pedro Escobedo, Noé Santiago Basilio.

Explicó que por el momento se han realizado tres mesas de trabajo con integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la LX Legislatura. Asimismo, agregó que estos trabajos surgieron de la demanda de productores de los municipios de Tequisquiapan, San Juan del Río, Amealco y Pedro Escobedo, quienes aseguraban que con el paso de las avionetas se disipaban las nubes.

“Productores (…) habían visto algunas avionetas por la zona, principalmente en la zona de San Juan del Río, sobrevolando y mencionaban los productores que estas avionetas, al pasar, disipaban las nubes. La importancia de darle atención a este tema es porque si eso es real, están prácticamente interrumpiendo el ciclo del agua”, comentó.

Destacó que entre los avances que se han obtenido es la posibilidad de acceder a información de dependencias federales referentes a la cantidad de aeródromos que hay en el estado y escuelas de aeronáutica, así como el control de vuelos de las mismas. Añadió que también se revisará si las aeronaves despegan del estado o de demarcaciones vecinas. Lo anterior, dijo, con la finalidad de afirmar o descartar la hipótesis que se tiene.

Detalló que de ser cierto lo expuesto, dicha situación traería una pérdida económica a los agricultores de los municipios antes referidos. Asimismo, describió que dicha interrupción del ciclo del agua también acarrearía afectaciones ambientales graves con el paso de los años, toda vez que los mantos friáticos no se recargarían.

“Si se interrumpe el ciclo del agua por supuesto la afectación ambiental pudiera ser grave con el paso de los años. Ahorita en apariencia tal vez no pase nada. Sin embargo, no queremos esperarnos hasta que pase una situación ambiental, sino darle una atención desde ahorita (…). No se está afirmando nada, sino más bien estamos atendiendo esa petición de los diferentes productores”, mencionó.

Finalmente, comentó que además de los directores y secretarios de Desarrollo Agropecuario de los municipios mencionados, a las mesas de trabajo también se han integrado organizaciones no gubernamentales, como Gigante Verde del municipio de San Juan del Río.