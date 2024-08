Continúan operativos de Guardia Nacional en la 57

De julio del año pasado a la fecha, la Guardia Nacional mantiene presencia sobre la Carretera Federal México-Querétaro, en el tramo correspondiente a San Juan del Río, esto con el propósito de reducir el porcentaje de accidentes en esta vía, afirmó el director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado, Juan Antonio Flores Rosas.

Refirió que desde hace un año elementos de la Guardia Nacional aumentaron su presencia sobre la también conocida como autopista 57, esto luego de registrarse numerosos accidentes automovilísticos, especialmente en el tramo correspondiente a San Juan del Río. En ese sentido, dijo que a la fecha esta corporación continúa sus operativos para reducir los percances.

Recordó que las acciones que ejecuta Guardia Nacional van encaminadas a que los conductores de las unidades respeten los límites de velocidad al momento de circular sobre esta carretera.

“Del número de accidentes que eran el año pasado muy sonado, porque no se tenía la presencia de Guardia Nacional. Sin embargo, de julio del año pasado a la fecha ya hay más recorridos, ya hay más presencia de Guardia Nacional, más elementos. Se hacen operativos para que se logre disminuir el tema de velocidades”, comentó en entrevista.

Algunos de los operativos que esta corporación lleva a cabo sobre esta vía federal son los que se denominan “Carrusel”, para disminuir la velocidad de los vehículos, y “Radar”, a través del cual se verifica el peso permitido que transportan las unidades.

Asimismo, dijo que las acciones para reducir los accidentes sobre la autopista 57 se dan de manera coordinada con otras dependencias, pues recordó que también se ha colocado señalética en varios puntos de la carretera, donde se anuncian los límites de velocidad permitidos, las zonas de obras, las dimensiones permitidas.

Además, dijo que se ha colocado alumbrado nocturno en zonas donde se ejecutan los trabajos de rehabilitación y mejora, a fin de que los conductores tomen precauciones al momento de ingresar a estos tramos.

“Accidentes como los que se tuvieron el año pasado, porque no había presencia de Guardia Nacional o no se tenía la señalética adecuada, hoy en día ya no ocurren. Tiene mejor movilidad el tramo de San Juan del Río y se ha bajado rotundamente la accidentalidad en ese tramo”, apuntó.

Finalmente, detalló que sobre el tramo que va de San Juan del Río a la capital queretana de la Carretera Federal México-Querétaro circulan más de 132 mil vehículos al día, esto debido al corredor industrial que se ha instalado en esta zona del estado.