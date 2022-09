Continúan trabajos de mejora en calle de Santa Lucía

Los trabajos de mejora en la calle Buganvilias de la comunidad de Santa Lucía, en San Juan del Río, continúan a pesar de que la Secretaría de Obras Públicas Municipales emitiera una respuesta de que no podía apoyar en las labores debido a que existían otras prioridades, aseguró el delegado municipal de este sitio, Julio Alberto Cortés Lara.

Refirió que hace un par de meses inició la rehabilitación de esta vialidad por iniciativa de los mismos pobladores y desde entonces, afirmó, se solicitó apoyo de parte del Gobierno Municipal. Detalló que en un primer momento se les había garantizado la ayuda, pero en días recientes, dijo, personal de Obras Públicas Municipales comentó que no sería posible apoyar en los trabajos.

Aseveró que el apoyo que solicitaron era en relación a la mano de obra, toda vez que quienes realizan estas labores en su mayoría son personas de la tercera edad.

Local Kuri entregó mejoras en Centro Histórico de San Juan del Río

“Vinieron los de Obras Públicas y desafortunadamente no nos van a apoyar. Ya nos dieron la respuesta de que no porque hay más prioridades. Entonces, en cierta forma, lo que nos comentaron en su momento, de que nos iban a apoyar, pues no. Vinieron los ingenieros de Obras Públicas y al otro día que me comuniqué con ellos para que nos dieran una respuesta, que nos apoyaran con empedradores, me dijeron que por el momento no”, comentó.

Indicó que hasta el día de hoy la calle lleva un avance del 30 por ciento, pues se han logrado empedrar 60 de los 200 metros longitudinales con lo que cuenta dicha vialidad. Añadió que las jornadas de trabajo se realizan cada sábado y en ellas participa un grupo de alrededor de 10 personas.

“Tomamos la iniciativa como vecinos, la invitación era para que se uniera el municipio, pero nos están dejando solos. Entonces, pues igual, nos sirve para darle un ejemplo a las comunidades de que no esperemos que el gobierno nos resuelva, si no que entre los mismo habitantes sacar el trabajo adelante”, concluyó.