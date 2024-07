Continuarán lluvias fuertes en San Juan del Río

Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes se pronostican para el municipio de San Juan del Río en los días restantes de esta semana, derivado de la onda tropical número 10 que se desplazará frente a las costas del Pacifico Sur mexicano.

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres alertó a la población por las lluvias que se estarán presentando estos días, las cuales serán por la mañana y tarde.

“Toda esta semana vamos a tener lluvia en el centro de la República, donde se está concentrando mucha lluvia porque está entrando mucha humedad de los dos océanos, del Pacifico y del Atlántico, entonces toda esta semana vamos a tener buena lluvia, ahorita ya llevamos por ejemplo en el estado, hace un mes estábamos con seis por ciento de acumulado y ahorita y tenemos el 18 por ciento, los pisos de las presas ya se saturaron, ya empezaron crecer y está llegando buena agua”.

Mencionó que en el municipio sanjuanense se tendrán temperaturas de 29 grados centígrados como máximas, mientras que como mínimas descenderán a 12 grados centígrados por la noche-madrugada.

“A su vez, canales de baja presión a lo largo de la sierra Madre Occidental, el noreste, oriente y centro del territorio mexicano, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en dichas regiones, así como en el occidente de la República Mexicana”.

El funcionario comentó que es importante que la población mantenga medidas preventivas, toda vez que los días restantes de esta semana habrá lluvias, por lo que si no es necesario que salgan de sus hogares que no lo realicen con el fin de prevenir posibles accidentes ya sea caminando o carreteros.

“Pedirle a la ciudadanía que cuando llueva si no tiene que salir, que no salga, que si salen lo hagan con cuidado, los conductores que conduzcan con cuidado, los transeúntes que lo hagan de manera segura, que no se resguarden en árboles, que salgan con su sombrilla como medida preventiva”.