Contribuyentes cumplidos hacen uso del seguro de vivienda

En lo que va del año, alrededor de 80 contribuyentes hicieron uso del seguro de vivienda contra desastres naturales, incendio y robo que se otorgó con el pago del impuesto predial durante el primer bimestre del año, comunicó el secretario de Finanzas Públicas Municipales, Itzcalli Rubio Medina.

Recordó que este beneficio sólo se otorga a quienes pagan el impuesto predial en el primer bimestre del año, es un seguro gratuito que tiene cobertura ante dichos siniestros que puedan afectar el patrimonio de los contribuyentes, en este caso, su vivienda.

Detalló que por fortuna no ha sido necesario aplicar el seguro en daños provocados por inundaciones, las cuales son comunes en San Juan del Río, dijo esperar que no ocurra ninguna situación relacionada con este tema, pues recordó que todavía está vigente la época de huracanes.

“Tengo el dato que 80 personas han demandado el seguro. Todavía no acaba la época de huracanes, que es cuando vienen fuertes lluvias, no ha pasado nada y esperemos que el seguro no se use”.

El funcionario municipal precisó que el seguro se ha aplicado en casos de incendios y robos a casa o comercio, ya que también lo cubre a este tipo de claves catastrales.

“Son dos seguros, el de comercio y el de casa habitación, dependiendo si tienen licencia de funcionamiento (…) Fueron cerca de 55 mil claves catastrales las que pagaron en enero y febrero”.