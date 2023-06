Controlan plaga de moscas 

La plaga de moscas que asediaba en Laguna de Lourdes, en San Juan del Río, ha sido controlada derivado de las fumigaciones que personal del establo que se encuentra en la entrada de este sitio, realiza de manera continua y en distintos puntos de la comunidad, aseguró el subdelegado municipal de este lugar, Alejandro García Morales.

En varias ocasiones, vecinos de la localidad han expresado su molestia por la cantidad de moscas que llegan a aparecer en sus domicilios. A finales de febrero, habitantes del lugar afirmaron a EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO que esta problemática se agudizaba en épocas de calor. Además, sostuvieron que la proliferación de moscas presuntamente derivaba del establo de vacas lecheras que se ubica a unos cuantos metros de algunas casas.

Local ¡Adiós al elotito!: Cesaveq atiende plagas en plantas de maíz

Frente a este escenario, García Morales aseveró que como autoridad auxiliar ha tenido encuentros con personal de la administración del establo para solicitar fumigaciones continuas en la comunidad y con ello mitigar la presencia del insecto.

“Lo que yo busco son las fumigaciones continuas para lo que es la plaga de mosca. De hecho, yo estoy platicando con ellos para la fumigación de la plaga de mosca. Creo que es lo que a mí me compete, platicar con ellos, tener un acercamiento con ellos para que nos apoyen a fumigar, eso es lo que personalmente hago, voy allá para que nos apoyen con la fumigación, y sí nos apoyan, nos están apoyando”, comentó.

Asimismo, aseguró que las fumigaciones también se dan al interior del establo, específicamente en el área donde se tienen concentradas a cientos de cabezas de ganado. Apuntó que esto también ha contribuido a que la presencia de moscas en la comunidad disminuya, pues, dijo, mientras exista un control en el origen, no habrá problema.

Señaló que los trabajos se dan cada 15 días por toda la comunidad. En ese sentido, puntualizó que si bien la presencia de estos insectos ha ido a la baja en gran parte de la comunidad, no se puede determinar el porcentaje de disminución, pues en ocasiones algunos vecinos refieren que aún abundan estos insectos en sus casas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sí, hay mosca, yo no digo que no, pero está bajando. No podría decir en qué porcentaje está bajando porque hay veces que allá puede haber, acá puede haber. Si yo digo un porcentaje de cuanto ha bajado, la gente podría decir que en su casa sigue la mosca, por 10 moscas que veas dicen que tienen mosca. Entonces, yo no puedo dar un porcentaje de cuanto es que haya bajado”, mencionó.