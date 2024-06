Convocan a formar parte de la policía municipal de Polotitlán

La convocatoria para policía municipal preventivo de Polotitlán continúa abierta para la recepción de documentación de las personas interesadas en formar parte de las filas policiales de dicha corporación.

A través de sus redes sociales, la dirección de Seguridad Pública Municipal de esta localidad, dio a conocer que el Ayuntamiento 2022-2024, se mantiene convocando a las personas para formar parte de la corporación policiaca, para ello dio a conocer varios de sus requisitos.

Algunos de los requisitos, es que los aspirantes sean de nacionalidad mexicana y de preferencia sean originarios de Polotitlán y municipios vecinos, además, no encontrarse bajo algún proceso legal.

“Contar con su cartilla de servicio militar y hoja de liberación de la misma, preferentemente contar con estudios concluidos de nivel medio superior, edad de 18 a 35 años de edad, estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.65 para hombres”.

Asimismo se informó que los aspirantes deben presentar carta de antecedentes no penales del Estado de México, no contar con antecedentes negativos ante el Registro Nacional y Estatal de Personas de Seguridad Pública, así como no consumir sustancias ilegales como drogas o estupefacientes.

“Documentación solicitada es acta de nacimiento, identificación oficial vigente del INE, CURP, constancia de situación fiscal del año en curso, comprobante de domicilio, constancia de no inhabilitación en caso de haber sido servidor público en el estado de México, además constancia de no deudor alimentario, entre otras más”.

La misma corporación de seguridad dio a conocer que para cotejo de los documentos deberán ser presentados en forma original y dos copias para entregar, pues la recepción se realiza en un horario de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde en las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública, las cuales se encuentran ubicadas en la calle Allende sin número en el centro de la localidad.

Asimismo se agregó que los interesados pueden solicitar información al número 427 266 04 08, con la intención de que conozcan ampliamente sobre los requisitos y la documentación que tienen que presentar en las instalaciones de la corporación.