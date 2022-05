Corrieron a profesor señalado por acosador 

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (Cecyteq), Luis Fernando Pantoja Amaro dijo que le rescindieron el contrato laboral al maestro acusado de presunto acoso sexual en contra de una alumna del plantel número 7, que corresponde a comunidad de La Estancia en San Juan del Río.

Explicó que, en un principio, cuando se dieron a conocer las acusaciones por parte de una alumna, el docente manifestó molestias de salud, posteriormente quiso solicitar un permiso económico, mismo que le fue negado, y en el periodo vacacional quiso acercarse a la institución, pero no eran tiempos.

Luego, cuando retornaron a las actividades académicas, lo llamaron a una cita a la dirección general para exponer su situación y él dijo que “él directamente expuso su situación de los hechos, según sus dichos, pero hubo algo que no me gustó. Él decía, no niego los hechos, pero tampoco los acepto, pues obviamente no vamos a estar jugando”, detalló.

Argumentó que de acuerdo con el protocolo de actuación del Cecyteq, mencionó que luego del acercamiento se le notificó que su despido definitivo, es decir, el docente no volverá a dar clases, señaló.

Pantoja Amaro indicó que esto fue independiente al curso que sigue su carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado, en donde se le acusó de actos de hostigamiento, aunque tiene la posibilidad todavía de impugnar.

En lo que corresponde a la alumna, el director general declaró que de acuerdo con el protocolo que tienen, en primera instancia, ella indicó que se siente más tranquila por el hecho de que el profesor ya no está en el plantel, pero que además se le está brindando atención psicológica y acompañamiento.