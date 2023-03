Corte de agua en Ahuacatlán fue por falla mecánica

Personal de la Delegación Municipal de San Pedro Ahuacatlán y del organismo encargado de suministrar el servicio de agua potable en la localidad se reunieron la tarde del lunes para abordar algunos asuntos de esta materia, toda vez que durante el fin de semana pasado parte de la comunidad se quedó sin el líquido debido a una falla mecánica, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, Alberto Ávila Hernández.

Fue en días pasados cuando habitantes de la comunidad comenzaron a reportar la falta del servicio de agua potable. En consecuencia, los vecinos afirmaron que esta situación les impidió llevar a cabo algunas de sus actividades diarias.

Al respecto, Ávila Hernández apuntó que esto se debió a una falla que presentó la bomba y el sistema de arranque en el pozo de agua. Además, explicó que la reparación no fue al instante ya que al ser fin de semana no se logró conseguir la pieza faltante, situación que derivó en que el suministro de agua se viera suspendido durante el fin de semana.

Puntualizó que la mañana del lunes comenzaron los trabajos de reparación y que cerca del medio el suministro del líquido se había regulado en esta comunidad de San Juan del Río, la cual cuenta con una población de más de 5 mil habitantes.

“Lo que pasa es que se había averiado el sistema del arranque, pero ahorita ya se abasteció el servicio, ya llegó el agua. El problema fue que los agarró el fin de semana y entonces no encontraban la pieza, hasta ahorita que ya la consiguieron (…). Lo que perjudicó fue que fue en fin de semana y no podían conseguir la pieza del arranque de la bomba, pero ahorita ya se reestableció el servicio”, comentó.

En ese sentido, detalló que en la reunión que se sostuvo con los integrantes del Servicio de Agua Potable de San Pedro Ahuacatlán A.C. (Sapac), organismo encargado de suministrar el líquido a la comunidad, miembros de la Delegación Municipal instaron a los integrantes esta asociación a crear un almacén de refacciones para evitar situaciones como la que recién se presentó, donde durante al menos dos días los vecinos se quedaron sin agua.

“Tratamos con ellos este percance que hubo. De hecho, mucha gente me comentó que hay que tratar de tener un almacén de refacciones para que no suceda lo que sucedió ahorita (…). Ahorita continuamos trabajando de la mano, yo sé que no me puedo meter mucho en su administración, pero como delegado siento que también pertenece involucrarme un poquito con ellos”, concluyó.