Costosa renovación de transporte suburbano

El presidente de la Unión Federal de Transporte Publico Suburbano en San Juan del Río, Pedro López Corona dijo que si bien es una necesidad renovar las unidades con las que trabajan, es muy costoso hacer el gasto, ya que hay algunos que llegan a tener un valor por encima de los 2 millones de pesos.

Señaló que, aunado a esto, los créditos para poder adquirirlos tienen altos intereses que pueden reflejarse hasta en un 2.5 por ciento, razón que en ocasiones es incosteable para ellos, sobre todo en estos tiempos.

Puntualizó que la sociedad sanjuanense todavía está en una fase de recuperación económica derivado de la pandemia por Covid-19, y que por ello, en la actualidad lo que hacen es priorizar dando servicio en las unidades que están en buenas condiciones para trasladar a la gente a las 84 comunidades de este municipio.

Añadió que en lo que va del año se ha podido renovar alrededor de un 37 por ciento del parque vehicular, el cual ronda en alrededor de 120 camiones con diferentes destinos, la mayoría de ellos saliendo de la parada de 5 de Mayo.

“Vamos a una cuestión lenta, por ejemplo, un crédito para unidad nueva a veces no nos es redituable, luego rebasa los dos millones de pesos una unidad de las que nosotros necesitamos para las rutas suburbanas. Hay que manejar los créditos Y ahorita no están tan propios los intereses son muy altos andan rebasando en el 2.5% y no hay capacidad económica”, subrayó.

En otro orden de ideas, López Corona refirió que en lo que tiene que ver con las frecuencias y horarios de los camiones, desde que se comenzaron a reactivar las clases presenciales con mayor afluencia, ellos también retornaron a como venían trabajando antes de la contingencia sanitaria.