Crecen denuncias por casos de aborto

Durante 2021 hubo un incremento del 32.1% en las carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado, en comparación con lo reportado en 2020, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública; sin embargo, activistas señalan que el no legislar para despenalizar el aborto solo busca infundir miedo entre las mujeres, pese a que el procedimiento se puede hacer de manera segura en casa.

En las cifras oficiales, se reportaron 37 carpetas de investigación por este delito durante 2021, en 2020 las investigaciones abiertas fueron 28 y en 2019 fueron 22, lo que muestra un incremento constante de los casos.

Esto se debe a que en el Código Penal del Estado esta tipificado el aborto, pese a que con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de criminalizar a las mujeres, los jueces no pueden juzgarlas.

Al respecto, una integrante de la colectiva Mujeres de la No FCPyS, señaló que en Querétaro no se ha homologado la ley con lo determinado por la SCJN, para establecer que abortar no es ilegal.

“Debemos sentirnos más seguras de que es algo que se puede hacer sin que lo sepan las autoridades”, refirió.

También recalcó que esto muestra que se busca infundir miedo a las mujeres para no abortar, pese a que los métodos desde casa son seguros y se continúan realizando en el estado, con las pastillas misoprostol y mifepristona, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hay una deficiencia muy fuerte y definitivamente es una política que busca infundir el miedo de que no lo hagan porque es algo ilegal”, enfatizó.

Recalcó que incluso a nivel nacional muy pocos casos de aborto son llevados a juicios, ya que es complicado comprobar el hecho, sin embargo surge la duda sobre de dónde se han presentado las denuncias que generan el incremento en las investigaciones.

“Desde nuestro trabajo, sabemos que es difícil comprobar un delito de aborto, y también que el proceso que nosotras llevamos es muy seguro para hacerse en casa, y que sea secreto”, indicó.

LEGISLACIÓN

Integrantes de la colectiva de Querétaro aseguraron que en la nueva legislatura ninguna diputada o diputado ha llevado a la discusión el tema de despenalizar la interrupción del embarazo.

Mientras a nivel nacional son seis estados los que ya han avanzando con la aprobación de la despenalización, los cuales son la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima; y otras 26 entidades, incluyendo Querétaro, tienen pendiente este tema.