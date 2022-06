Crecen robos en el centro de la ciudad

Vecinos de las calles Ayuntamiento, Mariano Abasolo, Corregidora, Mariano Matamoros y Cuauhtémoc, en el centro de San Juan del Río, denunciaron el incremento de robos a casa habitación y comercio en esta zona. En entrevista por separado, los habitantes de estos sitios, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, relataron lo que han vivido durante los últimos meses.

Una mujer de mediana edad señaló que en diciembre pasado fue víctima de robo en su vivienda ubicada sobre la calle Mariano Abasolo. Contó que en la madrugada sujetos desconocidos lograron ingresar a su domicilio de donde sustrajeron una bicicleta y un cilindro de gas LP de 4 kilos.

Indicó que aunque reportó lo sucedido a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues, según dijo, familiares y amigos especialistas en derecho le comentaron que esos hechos estaban catalogados como delitos menores, de manera que los responsables serían liberados en cuestión de horas.

“Me dijeron que aunque agarraran a las personas robando, pues era un delito menor e iban a ser absueltos, iban a ser soltados en menos de 72 horas, que no tenía caso. Y que tuviera cuidado porque si se enteraban quién denunciaba, se revertía la situación, hasta amenazada podía salir. Uno siente mucho miedo, yo no lo platique por miedo a las represalias y pues lamentablemente esto está creciendo”, apuntó.

Por su parte, un comerciante señaló que fue víctima de robo al interior de su negocio a principios de mayo de este año. Explicó que los hechos sucedieron alrededor de las 8:00 de la noche, cuando dos sujetos entraron a su comercio preguntando por algunos productos, lo distrajeron y hurtaron un teléfono celular.

“Llegaron, me preguntaron por unas cosas y en lo fui acá atrás ya se habían llevado el celular. No fueron ni dos minutos los que duré, que cuanto regresé ya no estaba ni el celular ni estas gentes (…). Empecé yo a observar con detenimiento a todos los que pasan, en la noche sobre todo, y ya vi que muchas personas, jóvenes sobre todo, desconocidas andan deambulando en grupito, de dos o tres”, comentó el hombre, quien solicitó omitir su nombre y la ubicación de su negocio.

De igual manera, vecinos de estas calles expresaron haber sido víctimas de algunos robos entre los que se encuentran los de medidores de agua, herramientas de trabajo, enceres domésticos, incluso estéreos y baterías de automóviles.

Finalmente un hombre de edad madura, quien lleva más de 25 años asentado en este municipio, comentó que estos hechos comenzaron a registrarse hace aproximadamente tres años. Sin embargo, dijo, los actos delictivos han incrementado en el último año. “Si así está el centro, ¿cómo estarán las colonias alejadas o comunidades?”, subrayó.