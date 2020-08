Creció demanda en la prepa UAQ

Para el presente ciclo escolar, la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), plantel Pedro Escobedo, registró mayor demanda, ya que 230 aspirantes sacaron ficha para el examen de nuevo ingreso, 40 más que el año pasado, pero sólo hubo espacio para 100 jóvenes, detalló el coordinador de la preparatoria, Antonio Pérez Martínez.

Dijo que a consecuencia de la pandemia por Covid-19, la situación económica se volvió más complicada y los padres de familia tienen menor posibilidad de inscribir a sus hijos en las escuelas particulares, por lo que procuró que fueran ocupados los 100 espacios que tiene la preparatoria de la UAQ en Pedro Escobedo.

“Tenemos 100 alumnos –de nuevo ingreso- no se dejaron perder lugares, precisamente por la situación de que no hay tanta opción, una escuela particular, pues la verdad ahorita muchos papás lo ven difícil, porque a final de cuentas los alumnos se quedan en su casa y creo que la escuela ha ganado la confianza, aquí en la región, para siempre tener los grupos saturados”.

Recordó que en las instalaciones sólo llevan a cabo actividades administrativas, ya que las clases son virtuales, debido a que la UAQ permanece en semáforo rojo. Pérez Martínez precisó que la alta demanda genera mayor compromiso con el municipio escobedense.

“La demanda fue, en el proceso inicial, de 230 alumnos, creció más o menos unos 40 alumnos, entonces eso también nos sigue comprometiendo a seguir trabajando en este camino de excelencia, de calidad educativa”.