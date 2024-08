Crisis de identidad en el PRI: Abigail

Durante el Congreso Estatal Extraordinario de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Querétaro, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, reconoció la crisis de identidad que atraviesa el partido, instando a sus miembros a mantener la unidad y trabajar en el convencimiento de la ciudadanía.

“No nos engañemos, la realidad es que el partido está atravesando por una crisis de identidad, tenemos y es indispensable mantener la unidad, la cohesión al interior para salir fortalecidos al exterior (…) estamos los que tenemos que estar”, apuntó.

Arredondo destacó que el gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está "lucrando con los apoyos sociales", utilizándolos como herramientas para asegurar votos.



"Los programas sociales no deben ser utilizados como dádivas con fines electoreros; son recursos que provienen de los impuestos de todos los mexicanos y deben ser administrados con transparencia", subrayó.

En su intervención, Luis Felipe Gómez, de la Unión de Productores Acuícolas y Pesqueros del Estado de Querétaro, A.C., criticó la falta de atención del partido hacia sus aliados y bases. "El juez por su propia casa empieza", declaró, reflejando el sentimiento de abandono que algunos sectores sienten por parte del PRI.

“¿Saben por qué hemos perdido? Porque ya no hay delegados en los municipios que se acerquen a los campesinos, a los agricultores, a los productores, (…) díganme dónde están los líderes nacionales indígenas, no veo ninguno ya (…) el PRI ha abandonado a los campesinos, todo el campo está abandonado”, externó.

La reunión, marcada por un ambiente de tensión, evidenció las fracturas internas y la necesidad urgente de redefinir el rumbo del partido. Arredondo Ramos hizo un llamado a la reflexión y la acción, enfatizando la importancia de reconectar con las comunidades y ofrecer soluciones reales a las problemáticas que enfrentan.

La crisis de identidad del PRI, de acuerdo con los asistentes, no solo afecta la percepción externa del partido, sino también la cohesión interna, lo que podría tener consecuencias significativas en los próximos procesos electorales si no se toman medidas efectivas y urgentes.



“Estamos viviendo sí una crisis, yo no voy a hablar del gobierno federal porque sé que es un desastre, el buen juez por su casa empieza, y estamos como estamos y nos está yendo como nos está yendo porque el partido se ha apartado de los campesinos, de los productores, de su gente, del campo, porque no hay acercamiento”, refirió Felipe Gómez.