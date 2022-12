Crisis económica detona el comercio sobre ruedas

La crisis económica que atraviesa la población en general, ha propiciado que las personas hagan uso de su ingenio para emprender y pongan en marcha comercios sobre ruedas en el municipio de San Juan del Río, en donde ofrecen principalmente productos de la canasta básica y alimentos preparados, aunque también aprovechan las temporadas para ofrecer artículos relacionados a estas.

Es así como recientemente los negocios sobre ruedas han tenido un repunte importante por las principales calles y avenidas del municipio, cómo es el caso de Doña Jose que actualmente ofrece flores de nochebuena y piñatas con diferentes precios y es que dice, que en su casa ya no alcanza lo que le dan como pensionada y por eso busco esta estrategia.

Local Avanzan mesas para reglamento de comercio

"Ahorita ya no hay dinero que alcance, por eso mis hijos me ayudaron a invertir para poder sacar a vender flores, no implica mucho esfuerzo más que venirse a parar temprano para la venta. Solo vendemos en temporadas de Navidad".

Y es que mencionaron que cuando se trata de emprender, su creatividad empieza a hacerse más visible para acondicionar motos, bicicletas o camionetas y ofrecer productos por toda la ciudad.

Así es como lo hace la señora Refugio de 65 años, quien en su camioneta recorre las comunidades para vender productos de limpieza a granel y desde hace 8 años lo que percibe le ayuda para mantener a su familia.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

Las principales calles que presentan este panorama son las de 5 de Mayo, Paseo Central, Avenida Benito Juárez, Panamericana, entre otras de las orillas de San Juan del Río.