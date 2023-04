Crisis en acuicultura en San Juan del Río

En condiciones críticas se encuentra la producción de peces del municipio de San Juan del Río, debido a la falta de agua que hay en varios embalses, el más representativo a nivel estatal, la Constitución de 1917.

Así lo refirió el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, quien aseguró que desde el año pasado fue disminuyendo el nivel del agua de las presas, actualmente con el 2.1 por ciento el embalse ubicado en la comunidad de La Estancia, caracterizado por producir hasta cinco toneladas de pescado al mes, pero hoy dadas las condiciones, se encuentra en estado crítico.

“Donde sí ha habido una disminución de manera importante es en aquellas presas en las cuales no hay agua, hoy se han quedado sin agua, como consecuencia pues evidentemente que la producción de pescado ya no se puede llevar a cabo porque no tiene absolutamente nada, la producción de los peces si está complicado en las presas”.

En este cuerpo de agua, aseguró que se producía mojarra y carpa, este año sin resultados para los productores y las familias que viven de dicha actividad, ya que la presa está casi seca ante la falta de lluvias en la región.

“El tema de la producción por la ausencia de lluvias, la verdad es que se convierte en un tema incierto, la realidad es que hoy nadie de nosotros, principalmente en el tema de embalses no tendríamos forma de pronosticar lo que se puede producir porque al momento de que empieza a llover, podemos empezar a realizar la siembra de peces, pero si no hay lluvias y con las presas totalmente secas, pues no habría forma de producir”.

El funcionario lamentó que los efectos del cambio climático empiecen a hacer estragos entre este sector, debido a que por muchos años, la acuicultura se practicó sin contratiempos en este vaso hídrico y de buenos resultados para las familias productoras, hoy sin esperanza y con todo un escenario de incertidumbre ante la falta de agua.

“El tema de las presas ya estamos en una situación crítica en cuanto a los niveles porque ya hay varias presas que están prácticamente vacías, una de ellas, la de La Llave, otra de las que ya está a nada, es la Constitución de 1917, en este momento está al 2.1 por ciento, ya es prácticamente nada, esta Constitución es la más grande de todo el estado y es una situación muy complicada y en conjunto con la de San Ildefonso son las que abastecen el Distrito de Riego 023, ya es una situación muy crítica la que se está presentando”, finalizó.