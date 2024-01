Crisis en producción ganadera

Con la intención de bajar costos en cuanto a la alimentación del ganado de los productores del municipio de San Juan del Río, una de las estrategias que se están buscando ejercer es el hecho de tener forraje de una forma alternativa y tomando como base las bondades del nopal, declaró Jesús Navarrete Domínguez, presidente de la Asociación Ganadera en esta ciudad.

Reconoció que el tema de la sequía que ha venido azotando al país no es ajena para San Juan del Río y que actualmente una vaca de forraje cuesta alrededor de 185 pesos, cifra que equivale a lo doble de lo que valía en el mismo periodo del año pasado.

Bajo este tenor, mencionó que los productores están buscando algunas otras estrategias para hacer frente a esta crisis y que el reto es hacerlo a una escala grande, ya que en la actualidad, solo algunos lo hacen, pero en pequeñas cantidades y requieren el conocimiento para producirlo.

“Depende el forraje, pero si, por ejemplo, hablamos del tema de una paca de alfalfa, lo más caro que me he enterado es que anda en 185 pesos, pero eso es muy caro, en el lapso de un año. Me atrevo a decirles que el doble de precio, sí ha subido. Lo que consumen depende de las dietas que lleven”.

El experto en ganado comentó que la sequía ha golpeado fuertemente al estado de Querétaro, y que es por ello que se impulsan todas las acciones que se puedan dar a través de los esquemas de Gobierno del Estado y Municipal para poder emprender alguna estrategia para la alimentación.

Dijo que una de ellas es el nopal, porque para su crecimiento no necesita de mucha agua y básicamente se puede dar en cualquier tipo de ecosistema, además de que precisó que cuenta con diferentes bondades que ayudan al fortalecimiento del ganado.

Navarrete Domínguez descartó que durante el año pasado se hubieran registrado muertes de cabezas de ganado derivado de la sequía, al mencionar que esta agrupación ha hecho frente de diferentes maneras para evitar la mortandad y el golpe financiero para los productores.