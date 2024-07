Critican a René Mejía de inmune a tragedia en Amealco

La comunidad de Santiago Mexquititlán en el municipio de Amealco de Bofil, atraviesa una fuerte consternación tras la muerte confirmada, al momento, de tres integrantes de una familia que fueron arrastrados por la corriente del agua, a propósito de las lluvias recientes; en tanto el presidente municipal René Mejía Montoya, es criticado por internautas por pasear y bromear con sus amigos, realizando transmisión en vivo para saludar a los ciudadanos.

La ola de críticas mediante redes sociales no se hizo esperar, afirmando principalmente que lejos de atender una fuerte tragedia que afecta a un pueblo, afirman que de forma indolente el alcalde que perdiera recientemente su reelección, muestra total indiferencia a su responsabilidad.

La transmisión en vivo la inicia dando los buenos días y señalando la hora de las 9 de la mañana, momento en el que grupos coordinados de Protección Civil, policías, ejército, fiscalía y bomberos así como un grupo importante de vecinos, se encontraban en plena búsqueda de dos menores desaparecidas.

Fue hasta el mediodía cuando se informó la localización de una de las menores, misma que ya no se encontraba con vida, no obstante hasta ese momento el edil no había hecho ninguna declaración al respecto, ni se había presentado en el lugar o brindado respaldo alguno de acuerdo a versiones de vecinos en el lugar.

Del tema al cierre de esta nota, ninguna dependencia de gobierno emitió información oficial del tema siendo vecinos de la zona y reporteros en el lugar quienes dieron datos de las novedades.

