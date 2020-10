Cuerpo a la espera de ser repatriado

Lourdes Sánchez Vázquez, regidora que preside la Comisión de Trabajadores Migrantes, informó que en lo que va del año ha colaborado en la repatriación de por lo menos 10 cuerpos de migrantes sanjuanenses que fallecieron en Estados Unidos, dijo que está pendiente un caso de un connacional que murió en un incendio en Tennessee, pero se requieren pruebas de ADN para el reconocimiento del cuerpo.

Dijo que este último deceso se trató de un hombre originario de la comunidad de Senegal de las Palomas que tenía 20 años residiendo en aquel país, sin familia, lo que ha impedido tener elementos que permitan lograr la identificación del cuerpo, por lo que se tramita un permiso para que autoridades de Estados Unidos vengan a tomar una muestra de ADN de la mamá del migrante, quien por edad, no puede viajar.

Local Repatriación de fallecidos en un calvario

“Fue un fallecimiento por incendio en su domicilio y ahí no hemos podido lograr la identificación del cuerpo, no hay familiares allá, eso nos complica más el trámite, solamente hay amistades que son los que saben que falleció esta persona, pero ante el Semefo no ha podido lograr la identificación”.

Expresó que ninguna causa fallecimiento de sanjuanenses repatriados se relaciona con Covid-19, aunque dijo tener conocimiento que hay dos casos de paisanos que murieron por esta enfermedad, pero sus familiares en Estados Unidos conservaron las cenizas.

Sánchez Vázquez agregó que hasta el momento van 17 decesos relacionados con Covid-19, pero de migrantes pertenecientes a otros municipios del estado de Querétaro.