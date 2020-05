Cuerpos de dos migrantes a la espera de repatriación

Existen dos migrantes sanjuanenses fallecidos en Estados Unidos a la espera de ser repatriados, informó Lourdes Sánchez Vázquez, regidora que preside la Comisión de Trabajadores Migrantes en el Ayuntamiento de San Juan del Río, descartó que hayan sido muertes provocadas por Covid-19.

Detalló que se trata de un hombre de 32 años de la comunidad de La Valla, caso en el que van más de 20 días con el trámite, pero no se ha sido posible lograr la repatriación, debido a que en el acta de defunción no se asentaba la causa de la muerte, lo cual retrasó el procedimiento, ya que en caso de ser relacionado con Covid-19 no hay repatriación de cuerpos.

Local Piden ayuda para repatriar a migrante

“Afortunadamente ya salió, ya nada más estábamos en espera de unos sellos consulares y a partir de que la funeraria los tenga, entonces se buscará un vuelo para que puedan traer el cuerpo al aeropuerto de México, toda vez que el de Querétaro está cerrado y ya se tiene contratada a una funeraria que irá a recibir el cuerpo”.

En el caso de migrante originario de la comunidad de Visthá, de 46 años de edad, quien falleció en Carolina del Norte, la regidora dijo que ya tuvo contacto con los familiares, para quienes gestionó una cita con la Dirección de Atención a Migrantes del Estado de Querétaro, donde se iniciaron los trámites de reparación y gobierno del estado hará frente a los gastos, ya que la familia carece de recursos económicos para traer el cuerpo.

Vázquez Sánchez solicitó datos a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de conocer si existe algún sanjuanense que haya fallecido por Covid-19 en Estados Unidos y el informe actualizado al 23 de mayo señala que hay un queretano, el cual no es de San Juan del Río, sino de la capital del estado.