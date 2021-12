Cultura emprendedora | ¿A quién cuida usted?

El 25 de noviembre inició el 4TO Foro Interinstitucional sobre DDHH y violencias en su formato virtual desde el Tec de Monterrey Campus Querétaro. Está abierto a todo el público en su formato virtual y durará hasta el 10 de diciembre. Derivado de este ejercicio de intercambio de información, de opiniones y de estrategias quisiera retomar la conferencia de la Dra. Erika Loyo Beristáin sobre “Los cuidados como estrategia económica”.

¿Ha escuchado usted que a nivel federal se está proponiendo el “Sistema nacional de cuidados”? También se está hablando a nivel estatal y a nivel municipal. Precisamente por esta oleada discursiva, legal y de política pública relativa a los cuidados debemos estar todos y todas analizando desde dónde vemos la temática.

La Dra. Loyo dijo que “el cuidado es el eje de sostenibilidad de la vida humana”, se asocia el cuidado a una categoría de amor, cuidamos por amor, damos amor al cuidar y eso está bien, solo debemos tener una escala adicional de análisis ¿quién cuida a la niñez, a las personas adultas mayores, a las personas enfermas? Estaremos de acuerdo respondiendo que la mayoría de las veces, esta asignación “naturalizada” de los cuidados está bajo el cargo de las mujeres y se asigna como una “responsabilidad” ético-moral y de amor. No obstante, estos “cuidados” están asociados a una “naturaleza” idealizada y no racionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un proceso de análisis respecto a por qué asumimos los cuidados, ni cuestionamos la distribución o la correspondencia en los cuidados, y tampoco ponemos límites a los cuidados en el tiempo y eso conlleva una carga muy fuerte emocional, económica y personal para las mujeres. ¿Entonces quién debe cuidar? La Dra. Loyo nos compartió que hay 2 modelos de bienestar en relación con los cuidados, el primero que es “familiarizante” es decir depende de las mujeres y de la familia y el otro que es “desfamiliarizante” que lleva la obligación de cuidar al estado, pensándolo como un derecho para todas y todos.

Si lo pensamos como una obligación del gobierno entonces podríamos pedir que hubiera presupuesto para escuelas de tiempo extendido, guarderías con horarios que coincidan con las horas laborales, casas para personas adultas mayores como derecho no como privilegio por poder pagarlos o no, podríamos exigir espacios para que las personas con discapacidad tuvieran acceso a los cuidados con sus adecuaciones, etc. ¿Esto suena bien no? La Dra. Loyo agrega un elemento más para pensar; la oferta del mercado de los cuidados no distingue las desigualdades económicas, “las casas de asistencia las guarderías privadas, las/los enfermeros/as privados/as” son carísimos y esto en lugar de solucionar solo incrementa la distancia económica y social.¿Quiere un sistema de cuidados dominado por el mercado? ¿Asumido por la familia? o ¿exigido y cumplido por el gobierno como un derecho de todas y todos?





*Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tec de Monterrey Campus Querétaro.

vmartinz@tec.mx