Cultura Emprendedora | Código de Ética en las empresas ¿Resulta útil o es letra muerta?

¿Se han preguntado sobre la utilidad de contar con un Código de Ética en las empresas? A veces no resulta tan clara, ni tan eficaz como se quisiera. Los negocios en México en muchas ocasiones son conducidos por la imposición fría y objetiva de las leyes del mercado, de los propios competidores, pero no en todas las ocasiones se cuenta con un departamento de supervisión, con personal dedicado a hacer cumplir las normas internas de la empresa apegadas a un Código de Ética cuando no se le da la debida importancia. Hoy empieza a generalizarse una cultura cada vez más amplia para contar con uno de los conocidos instrumentos que abarcan la cultura del “compliance corporativo”, es decir, el cumplimiento de deberes y normas, siendo uno de ellos el Código de Ética empresarial.

Cuando la apuesta es por trabajar en equipo, con base a la integridad y respeto al otro, el cuidado del medio ambiente, la protección a los derechos humanos, entre otros, cobra vida el código de ética; los negocios se logran con mejores resultados y, la aportación de mejoras constantes al mundo empresarial se hace evidente.

Ello ligado a una educación temprana en valores, que hagan cultivar una integridad como seres humanos, en privilegiar el desempeño de trabajo en equipo, en darle sentido moral a la actividad empresarial, redimensiona la postura del empresario en una economía capitalista que muchas de las veces no reditúa en favor de la sociedad global. Por ello, cuando se piense en adoptar un Código de Ética al interior de la empresa, no se pierda la visión integral del negocio, hágase participar a todo el personal como equipo sólido y fuerte, y sin duda no se desatienda evitando que se convierta en letra muerta, sino que exista una garantía de organización interna para darle debido cumplimiento, y de esa manera cobre vida en cada aspecto de la compañía y sea realmente apreciado y vivido por todos los que conforman el equipo de trabajo, desde su principal cabeza hasta el último de los subalternos, pues sin duda redituará en mejores beneficios para todos en la organización empresarial.





Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tec de Monterrey Campus Querétaro.