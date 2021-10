Damnificadas tres mil personas en La Rueda

Desde el inicio de su administración el 1 de octubre de 2021, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se ha visto en la necesidad de atender con urgencia las múltiples afectaciones que ha sufrido el municipio de San Juan del Río debido a las intensas lluvias e inundaciones que se han presentado en la demarcación.

Durante la rueda de prensa del día de ayer, el alcalde municipal dio a conocer que son más de 3 mil 609 personas residentes de la colonia La Rueda, quienes se han visto severamente afectadas ante las inundaciones que derivaron del ascenso de nivel del Río San Juan.

Bajo la prioridad de cuidar primero la integridad de las personas, seguido del patrimonio de las mismas, el mandatario exhortó en reiteradas ocasiones a la población ubicada en zonas de riesgo a ponerse a salvo en los albergues disponibles en caso de evacuación, asegurando que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardarán los bienes de la población que sea evacuada.

Aún no existe un estimado de las pérdidas materiales que se han presentado hasta el momento, sin embargo, la autoridad señaló que a lo largo de todo el municipio miles de familias se han visto afectadas en lo material pero que "no hay nada que lamentar" pues no han existido bajas humanas.

"Estamos solucionando lo urgente", aseguró después de que la consejera del gobierno estatal, Tania Ruiz diera a conocer que se han entregado 3 mil 400 comidas a los damnificados, así como cobijas agua y kits de limpieza durante los últimos dos días.

Para finalizar se hizo un llamado a la población de mantener la calma y de ser posible permanecer en sus hogares para que las vialidades estén libres en caso de que los cuerpos de emergencia deban movilizarse.